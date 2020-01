João Sousa espera "encontro físico, comprido e tático" na estreia no Open da Austrália

O tenista português João Sousa vai estrear-se terça-feira no Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, e espera disputar um "encontro físico, comprido e tático" com o argentino Federico Delbonis, no 'court' número 12 de Melbourne Park.

"Vamos competir contra um jogador canhoto, logo os treinos estão a ser com jogadores com essas características", conta à agência Lusa Frederico Marques, treinador do minhoto, assegurando que será ainda um encontro "decidido nos pequenos detalhes."

No confronto direto, João Sousa, número 59 do 'ranking' ATP, e Federico Delbonis (76.º) estão empatados (3-3), mas nunca se defrontaram em piso rápido, a superfície do torneio australiano do Grand Slam.

Apesar da confiança de Frederico Marques, o vimaranense, de 30 anos, está a tentar recuperar a melhor forma física e o ritmo competitivo, depois de ter terminado precocemente a última temporada em outubro com uma fratura de esforço e mais recentemente uma entorse também no pé esquerdo, em vésperas de partir para o ATP 250 de Auckland.

"Isso não implica que não estejamos competitivos e não seja possível vencer na terça-feira. É sempre possível vencer, o importante é saber qual o caminho a seguir. Seguir os objetivos diários que temos e a meta final até ao final da temporada", frisa o técnico.

Além de estar, juntamente com João Sousa, "a preparar a semana de maneira tranquila, com máxima prioridade para poder sair da Austrália mais fortes e se possível com pontos e vitórias importantes, para dar confiança e estabilidade mental", Frederico Marques revela que a equipa foi reforçada.

"Esta semana temos um elemento também bastante importante na equipa, o fisioterapeuta Tomás Mendes, que está a ajudar a recuperar da lesão e da carga física dos treinos. Ele vai trabalhar connosco esta época", disse Marques sobre o profissional da Centro Nacional de treino da Federação Portuguesa de Ténis, que acompanhou igualmente Pedro Sousa, Frederico Silva e João Domingues no 'qualifying' do Open da Austrália.