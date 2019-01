João Sousa já encaixou 135 mil euros em prémios no Open da Austrália

O tenista português João Sousa garantiu nesta quinta-feira ter jogado "a um grande nível" para arrancar a vitória frente ao alemão Philip Kohlschreiber e alcançar a qualificação para a terceira ronda do Open da Austrália."Estou muito contente com esta vitória e com o nível exibido. Acho que consegui fazer um grandíssimo encontro, frente a um bom jogador. O nível de ambos foi elevado e notório. Consegui manter a intensidade e o nível elevado durante os cinco sets, que foram muito exigentes a nível físico, tático e mental", defendeu o vimaranense, 44.º classificado do ranking ATP, após o triunfo por 7-5, 4-6, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-4, ao cabo de quatro horas e 30 minutos.Apesar de muito equilibrado e de o desafio ter sido interrompido no terceiro set, durante uma hora e meia, devido à chuva, João Sousa manteve-se concentrado no seu objetivo de repetir a presença na terceira ronda do major da Ásia-Pacífico, depois de 2015 e 2016. "A verdade é que no quinto set consegui servir muito bem, estive sólido. Houve uma paragem no final do terceiro set, que se calhar favoreceu um bocadinho o meu adversário, que voltou mais forte e a responder muito bem, mas consegui manter-me focado e estável. Joguei a um grande nível e estou muito contente por estar mais uma vez na terceira ronda de um Grand Slam", admitiu.Graças à vitória frente ao 32.º cabeça de série, o número 1 nacional vai agora defrontar Kei Nishikori, número nove da hierarquia ATP, naquele que será o segundo encontro entre ambos. No primeiro, em Tóquio, em 2016, o japonês desistiu durante o primeiro set devido a lesão. Para já, o tenista português já somou 90 pontos, embolsou cerca de 135 mil euros em prémios monetários (na competição individual) e garantiu o regresso ao top 40 do ranking mundial.