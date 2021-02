Karatsev faz história: «Foi difícil desde o início controlar os nervos, muito traiçoeiros»

A norte-americana Serena Williams impôs-se hoje a Simona Halep, número dois mundial de ténis, e vai acompanhar o sérvio Novak Djokovic nas meias-finais do Open da Austrália, em Melbourne Park, onde um 'qualifier' está a fazer história.

A encerrar a sessão noturna na Rod Laver Arena, o líder do 'ranking' ATP precisou de três horas e 30 minutos para se 'desembaraçar' do alemão Alexander Zverev, em quatro equilibradas partidas, e vencer com os parciais de 6-7 (6-8), 6-2, 6-4 e 7-6 (8-6).

Novak Djokovic, oito vezes campeão do torneio e detentor de 17 títulos do Grand Slam, acedeu pela 39.ª vez às meias-finais de um 'major', nona em Melbourne, e, sempre que atingiu o top-4 do Open da Austrália, acabou por erguer o troféu.

Consumado o apuramento para a fase seguinte, o sérvio, de 33 anos, vai medir forças com o surpreendente 'qualifier' russo Aslan Karatsev, que nunca tinha jogado o quadro principal de um torneio do Grand Slam e que se qualificou para as meias finais ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov (21.º ATP), em quatro partidas, pelos parciais de 2-6, 6-4, 6-1 e 6-2, em duas horas e 32 minutos.

Depois de eliminar sucessivamente Gianluca Mager, Egor Gerasimov, Diego Schwartzman e Félix Auger-Aliassime, Karatsev, de 27 anos, prosseguiu a sua caminhada triunfal ante Dimitrov, que acusou uma lesão nas costas, para se tornar no primeiro estreante a atingir as meias-finais de um 'major' na Era Open e apenas no quinto 'qualifier' a alcançar tal feito, depois de John McEnroe, Bob Giltinan, Filip Dewulf e Vladimir Voltchkov.

"É uma sensação incrível. Claro que é a minha estreia no quadro principal e a primeira vez nas meias-finais. É incrível. Foi difícil desde o início controlar os nervos, muito traiçoeiros. Tentei encontrar uma maneira de jogar e, no terceiro 'set', ele teve o problema nas costas", contou Karatsev, que já subiu do 114.º lugar ao 42.º posto no 'ranking' ATP.

Na competição feminina, a norte-americana e sete vezes campeã do Open da Austrália, Serena Williams, não deu grandes chances à romena Simona Halep e encerrou o embate dos quartos de final em dois sucessivos 'sets', por duplo 6-3, em uma hora e 21 minutos.

Controlando o encontro do fundo do 'court' com um jogo mais possante e assertivo, fruto dos 24 'winners' e 33 erros não forçados, face a apenas nove 'winners' e 19 erros não forçados da adversária, a número 11 mundial desforrou-se da derrota que tinha sofrido frente à número dois da hierarquia WTA na final de Wimbledon em 2019 e garantiu, pela 40.ª vez, a presença nas meias-finais de um torneio do Grand Slam, oitava em Melbourne.

Graças ao triunfo, Serena Williams igualou ainda o recorde de 362 vitórias do suíço Roger Federer em encontros do Grand Slam e vai defrontar agora outra ex-número um mundial, a japonesa Naomi Osaka, que assegurou o seu 19.º triunfo consecutivo, ao bater sem dificuldade Su-Wei Hsieh (71.ª WTA), do Taipé, por duplo 6-2, em apenas 66 minutos.

Após ceder apenas um 'set' nesta edição do torneio, diante a espanhola Garbine Muguruza nos oitavos de final, a número três mundial vai disputar, pela quarta vez, as meias-finais de um torneio do Grand Slam, sendo que, nas três ocasiões anteriores em que chegou a esta fase de um 'major', conquistou sempre o título, como aconteceu no Open dos Estados Unidos de 2018 e 2020 e no Open da Austrália em 2019.