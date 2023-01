Karen Khachanov garante lugar nas meias-finais do Open da Austrália

O tenista Karen Khachanov, número 20 do mundo, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do Open da Austrália, após Sebastian Korda, 31.º classificado do 'ranking' ATP, abandonar o encontro com uma lesão no pulso.

O russo vencia o norte-americano por 7-6 (7/5), 6-3 e 3-0.

Khachanov, que também chegou às meias-finais no último Open dos Estados Unidos, vai enfrentar na sexta-feira o número quatro mundial, o grego Stefanos Tsitsipas, ou o 71.º do 'ranking' ATP, o checo Jiri Lehecka.