Krejcikova e Ram voltam a ser campeões do Open da Austrália em pares mistos

A checa Barbora Krejcikova e o norte-americano Rajeev Ram conquistaram este sábado o segundo título de pares mistos no Open da Austrália em três anos, ao derrotarem Samantha Stosur e Matthew Ebden na final.

Com o triunfo por 6-1 e 6-4 ao lado de Ram, Krejcikova somou o terceiro título consecutivo na vertente de pares mistos em Melbourne Park, defendendo com sucesso os cetros conquistados com o mesmo parceiro em 2019 e com o croata Nikola Mektic no ano passado.

A checa 'redimiu-se' assim da final perdida na véspera, nos pares femininos, ao lado da compatriota Katerina Siniakova, frente à belga Elise Mertens e à bielorrussa Aryna Sabalenka, que se impuseram por 6-2 e 6-3.

Já Rajeev Ram ainda poderá somar outro troféu caso vença, com o parceiro Joe Salisbury, no domingo, Ivan Dodig e Filip Polasek na final de pares masculinos.