Kyrgios responde a Djokovic: «É estranho, durante a pandemia andou a dançar sem roupa em festas...»

Nick Kyrgios superou esta segunda-feira Frederico Silva e avançou para a segunda ronda do Open da Austrália, mas na conferência de imprensa posterior o momento de maior destaque acabou por ser a resposta do australiano ao que Novak Djokovic disse na véspera, um tenista com o qual tem acumulado uma série de divergência.





"Foi estranho ler as palavras dele, de que não me respeita fora de campo. Eu percebi que ele não me respeitasse dentro do campo, por algumas atitudes minhas pouco desportivas em encontros de ténis no meu passado. Mas por acaso quando joguei contra ele tive sempre boa postura e atitude", disse o tenista australiano em conferência de imprensa, para depois partir ao 'ataque'."Acho estranho. Até porque tomei muitas decisões certas, especialmente durante esta pandemia. Distribuí comida pelas pessoas que não tinham, ajudei o próximo. Fui extremamente corajoso e não quis transmitir o vírus a ninguém. Faço muitas coisas boas fora do campo. Já ele é um tipo estranho. É um grande jogador de ténis, mas não creio que possa dar desconto a alguém que durante a pandemia andou a dançar sem roupa em festas."