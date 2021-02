Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Medvedev vence Rublev e qualifica-se para as meias-finais do Open da Austrália Vitória frente ao oitavo do ranking mundial pelos parciais 7-5, 6-3 e 6-2





Daniil Medvedev

• Foto: Reuters