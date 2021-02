Melbourne Park volta a ter público nas meias-finais do Open da Austrália

O Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada de ténis, vai voltar a ter público nas bancadas durante as meias-finais em Melbourne Park, depois do confinamento decretado no estado de Victoria, devido a um surto de covid-19.

O primeiro torneio do Grand Slam arrancou em 08 de fevereiro com as portas abertas a 30 mil pessoas por dia, cerca de metade da capacidade habitual em anos anteriores, mas um surto de casos positivos ao novo coronavírus num hotel destinado a quarentenas levou o governo de Victoria a decretar, no dia 13 fevereiro, um confinamento geral de cinco dias, fechando assim as portas de Melbourne Park até à conclusão dos quartos de final.

Controlado o surto, as autoridades sanitárias aliviaram as medidas restritivas e a organização do 'major' dos Antípodas recebeu autorização para receber até 7.477 espetadores por sessão nas meias-finais

"Recebemos na quinta-feira o público de volta em Melbourne Park, com uma assistência máxima de 7.477 pessoas por sessão, aproximadamente 50% da capacidade da Rod Laver Arena, onde agora são disputados os principais encontros", anunciou a organização no Twitter.

Depois de Roland Garros em 2020, o Open da Austrália foi o segundo torneio do Grand Sam a contar com público desde o início da pandemia, tendo imposto a todos os jogadores, treinadores, acompanhantes e árbitros uma quarentena obrigatória de 14 dias à chegada ao país, além dee medidas restritivas, por forma a tentar evitar eventuais contágios pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.