Mirka decidiu ausência de Federer na Austrália

Roger Federer, de 39 anos e sem competir desde janeiro do ano passado, vai ser o grande ausente do Open da Austrália 2021 (arranca a 8 de fevereiro) e, afinal, o motivo não é apenas o da sua recuperação (lenta) a duas operações no joelho direito.

A garantia foi dada pelo ex-tenista brasileiro André Sá, atual responsável pelas relações entre os jogadores e a federação australiana. "A principal razão foi a quarentena. Falei com ele há um mês e ele tinha duas opções. Podia vir com toda a família e fazer a quarentena [entre 16 e 30 de janeiro]. O problema é que a Mirka e os filhos não podiam sair do quarto. Teriam de ficar 14 dias fechados lá dentro. Ele podia mas a família não. A Mirka não aprovou", contou ao ‘Band Sports’.

Sá revela o desabafo do suíço. "Meu, eu tenho 39 anos, quatro filhos e 20 Grand Slams. Já não estou na fase de estar longe da minha família durante cinco semanas", rematou.

Entretanto, o Open da Austrália ameaçou com prisão e deportação para quem violar as regras da quarentena no torneio.