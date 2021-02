Mulher que mostrou o dedo do meio a Nadal explica: «Não sou fã, ele é incrivelmente chato»

A mulher que gritou e levantou o dedo do meio a Rafael Nadal durante o encontro do espanhol com Michael Mmoh, no Open da Austrália, explicou a uma rádio australiana que o fez porque o jogo de Nadal "é um aborrecimento".





"Não, certamente não sou uma fã de Nadal, penso que ele é incrivelmente aborrecido, com tanto ritual antes de servir", disse a mulher, de nome fictício Lisa, à rádio '3AW693', que acabou por ser expulsa da Rod Laver Arena."O facto de minha foto se ser tornado viral reflete no quão chatos são os seus jogos. Por que se concentrou num espectador?", acrescentou a mulher, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas. "O álcool faz-te ficar um pouco mais desinibida. A minha filha não está muito contente com o que fiz..."Ela explicou ainda que estava na Rod Laver Arena porque tinha acabado de assistir ao encontro entre Coco Gauff e Elina Svitolina. "Não sei por que não podia dizer alto o que me parecia tudo aquilo, foram muito mal educados ao tirar-me do campo. Disseram 'tens de ir embora', ao que respondi 'porquê? Sou uma espectadora, paguei a minha entrada, por que motivo não posso falar?' No encontro anterior eu tinha gritado por Svitolina, que é uma das minhas jogadoras favoritas."