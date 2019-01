O tenista Andy Murray foi eliminado esta segunda-feira na 1.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da época, ao perder com o espanhol Roberto Bautista Agut, número 24 do ranking ATP, por 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4) e 6-2.O tenista escocês, que anunciou recentemente que terminará a carreira este ano devido a problemas físicos , deu uma lição de sacrifício no court durante quatro horas e 14 minutos, levando Bautista Agut a recorrer ao derradeiro set para vencer um Murray visivelmente agastado pela lesão no quadril.