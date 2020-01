Nadal eliminado do Open da Austrália por Dominic Thiem

Rafael Nadal foi esta segunda-feira afastado do Open da Austrália por Dominic Thiem.





O tenista austríaco venceu o encontro dos quartos de final do primeiro Grand Salm da temporada com os parcias por 7-6(3), 7-6(4), 4-6 e 7-6(6).Dominic Thiem conseguiu três 'tie breaks', numa partida de mais de quatro horas.O austríaco, 5 do ranking mundial e vice-campeão de Roland Garros nas últimas duas temporadas, nunca tinha ultrapassado os oitavos-de-final no Open da Austrália.