Nadal eliminado na segunda ronda do Open da Austrália

Rafael Nadal foi, esta quarta-feira, eliminado na segunda ronda do Open da Austrália ao perder em três sets frente ao norte-americano Mackenzie Mcdonald.Num encontro onde se lesionou e chegou mesmo a ser assistido durante o segundo set, Nadal saiu derrotado pelos parciais de 6-4, 6-4 e 7-5, não conseguindo assim defender o título de um Grand Slam que tinha conquistado na temporada passada.A partida teve a duração de 2 horas e 32 minutos.Mackenzie Mcdonald, número 65 do ranking ATP, segue para a terceira ronda do Open da Austrália, onde vai defrontar o vencedor do duelo entre Dalibor Svrcina e Yoshihito Nishioka.