Nadal: «Passei os últimos dias a sofrer»

Rafael Nadal admitiu que está a atravessar uma fase complicada por causa das dores nas costas que o limitam muito e logo agora que está a arrancar o Open da Austrália.





"Até há uns dias quase tudo era perfeito. Fiz uma pré-temporada de forma progressiva e estava com confiança. À medida que as dores voltaram, a confiança converteu-se com o passar dos dias em problemas", disse o tenista espanhol."Passei os últimos dias a sofrer. Não pude treinar com a intensidade que gostava que tivesse sido. No entanto, trago uma boa bagagem. Se as dores não me limitarem os movimentos e se ganhar jogos pode ser que consiga recuperar a confiança", explicou.Consulte aqui o Guia mais completo sobre o Open da Austrália. O maiorquino, que pode superar o recorde de vitórias em Grand Slams que partilha com o suíço Roger Federer, ausente de Melbourne por opção, recordou que já iniciou outros torneios de duas semanas com dificuldades físicas."Obviamente, não é o ideal. Sobretudo quando é um torneio assim, exigente, à melhor de cinco 'sets'... Tudo o que posso fazer é ficar otimista, trabalhar para recuperar e esperar que o meu estado melhore. Não é uma lesão grave, mas é persistente. E, isso, preocupa-me um pouco", explicou.A 109.ª edição do Open da Austrália vai decorrer entre segunda-feira e 21 de fevereiro, perante cerca de 30 mil espetadores por dia em Melbourne Park, metade da capacidade habitual, face à pandemia provocada pelo novo coronavírus.