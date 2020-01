Nadal segue Medvedev, Thiem e Zverev até à terceira ronda do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal conquistou esta quinta-feira mais uma vitória no Open da Austrália e seguiu o russo Daniil Medvedev, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev rumo à terceira ronda em Melbourne Park.

A fechar a sessão noturna na Rod Laver Arena, o número um mundial defrontou e bateu sem grande dificuldade o argentino Federico Delbonis, 'carrasco' do português João Sousa na jornada inaugural, em três sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7) e 6-1, ao cabo de duas horas e 32 minutos.

"Foi a primeira vez que joguei à noite e as condições são mais lentas, diferentes. Foi um encontro em que perdi muitas oportunidades, alguns 'break points', mas felizmente consegui vencer o segundo set. Penso que depois, no terceiro, joguei mais relaxado e agressivo e já me estava a sentir melhor no final do encontro", afirmou Nadal, que desperdiçou 17 break points.

O esquerdino, que procura igualar os 20 títulos do Grand Slam de Roger Federer na Austrália, somou assim o quarto triunfo consecutivo sobre o 76.º colocado do ranking ATP, antes de marcar encontro com o amigo espanhol Pablo Carreño-Busta, que superou o qualifyer alemão Peter Gojowczyk, por 6-4, 6-1, 1-6 e 6-4.

Tal como Nadal, o russo Daniil Medvedev não foi obrigado a jogar ao seu melhor nível para ultrapassar o adversário da segunda ronda, o espanhol Pedro Martínez, oriundo da fase de qualificação, e garantir a continuidade no major australiano, por 7-5, 6-1 e 6-3, em duas horas e nove minutos.

"Acho que há ainda algumas coisas a melhorar. Penso que posso ser um pouco mais agressivo em alguns momentos do encontro. Mas claro que, quando se ganha em três sets, não queremos discutir muito o nível do nosso jogo. Estou contente com a vitória em três 'sets', finalmente sem nenhum tie-break", confessou o número quatro mundial.

Graças ao triunfo, Medvedev terá como próximo adversário o jogador da casa, Alexei Popyrin (96.º ATP), que eliminou hoje o espanhol Jaume Munar, por 6-2, 7-6 (7) e 6-2.

O alemão Alexander Zverev, por sua vez, viveu igualmente uma jornada tranquila, confirmando o seu favoritismo diante do bielorrusso Egor Gerasimov (98.º ATP), que não conseguiu evitar a derrota em três parciais, por 7-6 (7), 6-4 e 7-5.

Depois de aceder pela quarta vez consecutiva à terceira ronda do torneio australiano do Grand Slam, o número sete mundial, de 22 anos, vai medir forças com o madrileno Fernando Verdasco, após o triunfo deste sobre o georgiano Nikoloz Basilashvili, por 4-6, 7-6 (7), 6-4 e 6-4.

Tarefa bem mais complicada teve o austríaco Dominic Thiem. Depois de uma ronda inaugural em cinco sets, o número cinco mundial voltou a ser obrigado, desta feita pelo 'wild card' australiano Alex Bolt, a disputar cinco partidas para alcançar a fase seguinte da prova, com uma vitória por 6-2, 5-7, 6-7 (5-7), 6-1 e 6-2, em três horas e 22 minutos.

"É exatamente para isto que serve a pré-temporada, para ficarmos em ótima condição física para que mentalmente seja mais fácil manter o nível de jogo em cinco 'sets'", explicou Thiem, que vai agora defrontar o norte-americano Taylor Fritz.

Na competição feminina, a checa Karolina Pliskova (2.ª WTA) e a romena Simona Halep (4.ª) também asseguraram facilmente o acesso à terceira ronda do Open da Austrália, jornada que contará igualmente com as cabeças de série Belinda Bencic, a holandesa Kiki Bertens e a alemã Angelique Kerber.

Enquanto Karolina Pliskova, que eliminou a norte-americana Serena Williams há um ano para atingir a sua primeira meia-final em Melbourne, ultrapassou a alemã Laura Siegemund, por duplo 6-3, a romena e finalista do Open da Austrália de 2018 afastou a 'qualifyer' britânica Harriet Dart, por 6-2 e 6-4.