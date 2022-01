Nadal sobre a lesão no pé: «Tenho um problema que não tem solução»

Rafael Nadal avançou esta quarta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália ao bater o alemão Yannick Hanfmann por 6-2, 6-3 e 6-4. No final da partida, o tenista espanhol, número 5 do ranking ATP, foi questionado acerca da lesão no pé que em 2021 o fez desistir dos Masters 1000 de Toronto Cincinnati , e referiu que é algo que nunca vai "ultrapassar"."Com o escafóide [társico] partido ao meio é difícil recuperar da lesão. A verdade é esta e não vou esquecer isto durante o resto da minha vida. Dizer outra coisa é enganar toda a gente. Tenho um problema que não tem solução. Se consigo competir com mais ou menos garantias, isso é outra coisa, é para isso que estamos a trabalhar", referiu em declarações reproduzidas pela 'Marca', dizendo que não espera ter "condições perfeitas" para continuar a carreira."Apesar de tudo isto, espero conseguir continuar a praticar a minha atividade profissional. Tenho de encarar o futuro de forma positiva. Uma coisa que não posso fazer é jogar em sofrimento. Se só houver sofrimento para atingir os objetivos, não vale a pena. Jogo porque sou feliz a fazê-lo e porque os desafios me motivam. Se chegar o momento em que a dor supera tudo, é altura de pensar em outras coisas. Sou uma pessoa positiva e tento ver tudo pelo melhor".O tenista espanhol, que já admitiu ser um apoiante do Real Madrid , lamentou ainda a morte de Paco Gento, lenda dos merengues. "Infelizmente não tive a sorte de o ver jogar. Sei que uma vez o conheci pessoalmente. É um dia triste. São pessoas que nunca pensas que vão partir. Mando um abraço aos seus familiares e pessoas mais próximas".