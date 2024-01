Naomi Osaka eliminada na primeira ronda do Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista japonesa Naomi Osaka, antiga número um mundial, foi hoje eliminada na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, pela francesa Caroline Garcia em apenas dois sets.

Osaka, atualmente no 831.º posto do ranking mundial, foi batida pela 19.ª da hierarquia pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-2) , num encontro que teve a duração de uma hora e 28 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Na segunda ronda, Caroline Garcia vai enfrentar a polaca Magdalena Frech, 69.ª do ranking WTA, enquanto Osaka, de 26 anos, caiu à primeira num torneio que já conquistou por duas vezes na carreira, em 2019 e 2021, depois de regressar à competição no início do ano após mais de um ano de ausência, por ter sido mãe.