Naomi Osaka entra a vencer no Open da Austrália

A tenista japonesa Naomi Osaka entrou esta segunda-feira a vencer no Open da Austrália, ao derrotar a checa Marie Bouzkova pelos parciais 6-2, 6-4.

Naomi Osaka, 4.ª no ranking WTA e campeã em título do Grand Slam australiano, entrou com o pé direito na competição, precisando de uma hora e vinte minutos para vencer Marie Bouzkova, 59.ª no ranking.

A nipónica de 22 anos vai enfrentar na segunda fase a chinesa Saisai Zheng, atual 42.ª no ranking WTA.