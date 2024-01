Nuno Borges fora da competição de pares do Open da Austrália após lesão de Vukic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Nuno Borges está fora da competição de pares do Open da Austrália, devido a uma lesão do australiano Aleksandar Vukic, que impediu a dupla de ir esta sexta-feira a jogo na segunda ronda.

Com a lesão de Vukic, que é treinado pelo português Nuno Lencastre, são os argentinos Máximo González e Andrés Molteni, sextos cabeças de série, que seguem em frente para a terceira ronda sem precisarem de subir ao court 7 de Melbourne Park.

O tenista, natural da Maia, de 26 anos, 221.º do ranking de pares e 69.º em singulares, continua em jogo na competição de singulares, onde vai defrontar no sábado o búlgaro Grigor Dimitrov (13.º do mundo).

O Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, está a decorrer até 28 de janeiro.