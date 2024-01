Open Austrália: Alcaraz elimina Gasquet e segue para a segunda ronda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, ao bater o francês Richard Gasquet em três sets.

O espanhol, de 20 anos, impôs-se ao experiente gaulês (131.º do ranking ATP), de 37, vencedor do Estoril Open em 2015, pelos parciais de 7-6 (7), 6-1 e 6-2, num encontro que durou duas horas e 22 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Depois de ter falhado a edição do ano passado, devido a lesão, Alcaraz segue para próxima ronda do primeiro torneio do Grand Slam deste ano, em que irá defrontar o italiano Lorenzo Sonego (46.º), que eliminou o britânico Daniel Evans por 4-6, 7-6 (10), 6-2 e 7-6 (7).