Open da Austrália anuncia novidades para 2019

O Open da Austrália vai adotar o formato de 'tie-break a partir de 2019, com vitória do tenista que atingir primeiro os 10 pontos, caso seja necessário recorrer ao quinto e decisivo 'set', anunciou esta sexta-feira a organização da prova."Optámos pelo formato de 'tie-break', até aos 10 pontos, após empate 6-6 no último 'set', para assegurar que os adeptos têm um final de encontro emocionante para estes confrontos habitualmente épicos", justificaram os responsáveis da primeira prova do Grand Slam de 2019, que começa a disputar-se em 14 de janeiro.Com a decisão dos organizadores do Open da Austrália, a prova francesa de Roland Garros permanece como o único 'major' que ainda não recorre ao 'tie-break' no quinto e último parcial, ainda que existam diferenças no modelo escolhido por cada um dos quatro torneios do Grand Slam, com os Estados Unidos a assumirem o sistema 'tradicional' de desempate, com triunfo do jogador que atingir primeiro os sete pontos, com dois de vantagem.O torneio de Wimbledon, o mais conceituado do circuito em piso de relva, anunciou em outubro o recurso ao 'tie-break' no quinto parcial, mas apenas quando os dois tenistas atingirem a igualdade a 12 jogos, o dobro do formato habitual, que é utilizado na prova nova-iorquina e passará a ser a partir do próximo ano na Austrália."Um 'tie-break' mais longo favorecerá uma eventual reviravolta no encontro. Este tipo de desempate [com vitória do tenista que atingir primeiro os 10 pontos] também contribuirá para minorar a influência que o serviço tem em 'tie-breaks' mais curtos", observaram os organizadores do Open australiano.