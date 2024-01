Open da Austrália: Djokovic vence Etcheverry e está nos oitavos de final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, apurou-se hoje para os oitavos de final do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o argentino Tomas Martin Etcheverry em apenas três sets.

Djokovic, detentor do troféu e que já venceu o Open da Austrália por 10 vezes, superou o 32.º do ranking pelos parciais de 6-3, 6-3 e 7-6 (7-2), num encontro que teve a duração de duas horas e 31 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O sérvio de 36 anos, que procura o 25.º título do Grand Slam, vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do duelo entre o norte-americano Bem Shelton, n.º 16 do mundo, e o francês Adrian Mannarino, n.º 19 da hierarquia.