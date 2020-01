Open da Austrália: João Sousa estreia-se frente a Delbonis e pode encontrar Nadal

João Sousa, 59.º do ranking mundial, vai estrear-se no Open da Austrália frente ao argentino Federico Delbonis, 73.º, ditou esta quinta-feira o sorteio do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Caso ultrapasse Delbonis, João Sousa poderá encontrar o espanhol Rafael Nadal, líder da hierarquia, que vai fazer frente ao boliviano Hugo Dellien, 72.º do mundo, a sua estreia em Melbourne.

Este será o sétimo encontro entre Sousa e Delbonis, registando-se um empate com três triunfos para cada, embora o argentino tenha vencido o único confronto em piso rápido, no Masters 1000 de Indian Wells, em 2016.

João Sousa participa pela oitava vez no Open da Austrália e tem como melhor registo a presença na terceira ronda em 2015, 2016 e 2019.

O sérvio Novak Djokovic, detentor do título e número dois mundial, vai estrear-se frente ao alemão Jan-Lennard Struff, 35.º do mundo, enquanto, na mesma metade do quadro, o suíço Roger Federer, terceiro da hierarquia, vai defrontar o norte-americano Steve Johnson (84.º).

No quadro feminino, a líder do 'ranking', a australiana Ashleigh Barty vai jogar com a ucraniana Lesia Tsurenko, 120.ª do mundo, enquanto a checa Karolina Pliskova (segunda) defronta a francesa Kristina Mladenovic (39.ª).

A japonesa Naomi Osaka, vencedora em 2019 e terceira do mundo, começa a defesa do título frente à checa Marie Bouzkova (57.ª).

O Open da Austrália vai decorrer entre segunda-feira e 2 de fevereiro.