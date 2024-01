Open da Austrália: Nuno Borges vê Dimitrov como "um jogador mais experiente"

O tenista português Nuno Borges vai estrear-se sábado na terceira ronda do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, frente ao búlgaro Grigor Dimitrov, número 13 mundial e semifinalista em Melbourne Park em 2017.

"É um jogador muito atlético, rápido e tem um grande serviço e uma boa direita. É muito mais experiente que eu. Mas vou para o encontro mais preocupado comigo e com o que quero fazer", adiantou o maiato, em declarações à agência Lusa.

Após conquistar a primeira vitória sobre um jogador do 'top 30' mundial, ao bater na segunda eliminatória o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (24.º ATP), o número um nacional e 69 do mundo agendou encontro com Dimitrov, de 32 anos, que já marcou presença nas meias-finais de três dos quatro torneios do Grand Slam (Wimbledon em 2014, Melbourne em 2017 e Open dos Estados Unidos em 2019).

O primeiro confronto direto entre Nuno Borges, de 26 anos, e o recente campeão do ATP 250 de Brisbane, um dos torneios de preparação para o 'Happy Slam', é o quarto e último desafio na Kia Arena, previsto para não antes das 16:30 hora australiana, madrugada em Portugal.

Depois de ter desistido do desafio de pares agendado para hoje, na sequência de uma lesão do parceiro australiano Aleksandar Vukic, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis vai disputar pela primeira vez na carreira o acesso aos oitavos de final de um torneio do Grand Slam.