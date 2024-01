Open da Austrália: Nuno Borges vence Maximilian Marterer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, 66.º do ranking ATP, estreou-se esta segunda-feira no Open da Austrália com uma vitória sobre o alemão Maximilian Marterer (98.º ATP), por 7-5, 7-6, 6-2.

O número um nacional, de 26 anos, e Maximilian Marterer, dois anos mais velho, tinham-se encontrado em outubro de 2023 no ATP 250 de Antuérpia, disputado em piso rápido 'indoor'. Nessa altura, o tenista germânico venceu em dois sets.

Depois da vitória de hoje no Open da Austrália, que decorre em Melbourne Park até 28 de janeiro, Nuno Borges vai agora defrontar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º ATP), que venceu o francês Constant Lestienne (84.º ATP) por 6-4, 6-4, 7-6.