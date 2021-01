Open da Austrália terá 30 mil espetadores por dia

As bancadas do Melbourne Park, onde se disputa o Open da Austrália, vai contar com a presença de até 30 mil espetadores por dia, ou seja metade da capacidade do recinto, decisão aprovada pelo ministro australiano do Desporto no Estado de Victoria, Martin Pakula.





"Não será como nos últimos anos, mas será o evento internacional com mais público que o mundo viu em muitos e muitos meses", referiu.Ao longo de duas semanas, o torneio vai receber um total de 390 espectadores.O Open da Austrália disputa-se entre 8 e 21 de fevereiro.