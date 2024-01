Open da Austrália: Zheng vence Yastremska e vai defrontar Sabalenka na final

A tenista chinesa Qinwen Zheng, 15.ª do mundo, vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois e detentora do troféu, na final do Open da Austrália, depois do triunfo na meia-final desta quinta-feira frente à ucraniana Dayana Yastremska.

Qinwen Zheng superou a 93.ª da hierarquia mundial, que chegou a esta fase proveniente da qualificação, em apenas dois sets, com um duplo 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 37 minutos, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

A tenista chinesa, de 21 anos, apurou-se pela primeira vez para a final de um 'major' e vai enfrentar Sabalenka, de 25 anos, que procura o segundo título do Grand Slam depois da conquista do Open da Austrália em 2023, e que na outra meia-final derrotou a norte-americana Coco Gauff, quarta mundial.