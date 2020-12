Pedro Sousa rende Roger Federer no Open da Austrália

Uma má notícia para Roger Federer virou uma boa notícia para Pedro Sousa. O tenista português, número dois nacional e 105.º colocado do ranking ATP, vai entrar no quadro principal do Open da Austrália, que este ano se disputa entre 8 e 21 de fevereiro, três semanas mais tarde do que é habitual.





É que a desistência do suíço, 5.º do ranking mundial, abriu uma vaga, que vai ser ocupada por Pedro Sousa, que era o primeiro alternate da lista oficial. Não só garante a entrada direta e 62 mil euros, como não tem de ir a Doha, no Qatar, jogar o qualifying.Pedro Sousa junta-se a João Sousa no quadro principal do Open da Austrália. Será a sua segunda participação na fase final, depois de 2019, quando perdeu na primeira ronda com o australiano Alex De Minaur.