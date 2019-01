Rafael Nadal carimbou passagem para os oitavos de final do Open da Austrália

Rafael Nadal, 2.º classificado do ranking ATP, qualificou-se nesta sexta-feira para os oitavos de final do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam de 2019, ao vencer o australiano Alex De Minaur em três sets. O tenista espanhol impôs-se a De Minaur, 29.º na hierarquia, que eliminou na ronda inaugural o português Pedro Sousa e cuja presença já está confirmada no Estoril Open deste ano, pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-4, após duas horas e 24 minutos de encontro.O tenista espanhol, que já conquistou 17 títulos do Grand Slam, mas apenas um no torneio de piso duro australiano, em 2009, vai defrontar nos oitavos de final o checo Tomas Berdych, 57.º na tabela, que se impôs nesta sexta-feira ao argentino Diego Schwartzman.