Rafael Nadal está nas meias-finais do Open da Austrália

Rafael Nadal, segundo classificado do ranking ATP, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam de 2019, ao vencer o norte-americano Frances Tiafoe em três sets.O tenista espanhol, que já conquistou 17 títulos do Grand Slam, mas apenas um no torneio de piso duro australiano, em 2009, impôs-se a Tiafoe, 39.º na tabela, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, após uma hora e 49 minutos de encontro, referente aos quartos de final da prova.Nadal vai disputar o acesso à final do Open da Austrália com o grego Stefanos Tsitsipas, 15.º posicionado na hierarquia da ATP, que esta terça-feira se apurou pela primeira vez para as meias-finais de um major, ao vencer o espanhol Roberto Bautista-Agut em quatro sets, por 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7-2), já depois de ter vencido Roger Federer na fase anterior.