Recebeu teste positivo à Covid-19 durante jogo, venceu e... acabou desqualificado

A peculiar ronda de qualificação para o Open da Austrália desde ano, realizada no Dubai, apenas começou no domingo, mas já teve uma história que promete dar que falar. Aconteceu esta segunda-feira, com o norte-americano Denis Kudla a vencer dentro do court diante de Elliot Benchetrit, para minutos depois ser eliminado pelo facto de ter acusado positivo num teste à Covid-19.





O mais insólito de tudo foi que o resultado do teste surgiu durante o jogo, tendo Kudla sido informado do mesmo quando o oponente servia no segundo set (a 5-3) para se manter no encontro. Conseguiu efetivamente selar o triunfo em campo - porque o juiz de cadeira não poderia segundo as regras interromper o jogo antes disso -, mas pouco depois veria o seu destino traçado.A lógica apontaria para que fosse o seu oponente a seguir em frente, mas ao que parece não será o caso. E tudo porque Benchetrit, segundo revelou o próprio, não conseguiu vencer esse tal último jogo de serviço. "Com o jogo em 5-3 souberam do resultado. Por isso se tivesse ganho esse jogo, reduzindo para 5-4, tinha-me apurado para a segunda ronda", disse o marroquino num vídeo partilhado nas redes sociais.Ainda assim, note-se que a situação pode ser ainda mais agridoce para Benchetrit. Tudo porque, para lá da eliminação, ainda corre o risco de ter de cumprir um período de isolamento. "Agora temos de vecer se soube um contacto de risco ou não. E se for... será um duplo golpe. Porque perco o jogo, a jogar contra um tipo positivo à Covid-19 que não teve o seu resultado revelado antes do jogo. E pior de tudo, ainda terei de ficar uma semana no quarto em quarentena", atirou.No meio disto tudo quem se fica a rir é Dane Sweeny, que por causa de toda esta situação avança já diretamente para a terceira e última ronda de qualificação.