Roger Federer eliminado por Tsitsipas no Open da Austrália

O suíço Roger Federer, detentor do título, foi eliminado este domingo nos oitavos-de-final do Open da Austrália pelo grego Stefanos Tsitsipas, que se tornou, assim, no primeiro tenista helénico a atingir os quartos-de-final de um torneio do Grand Slam.Num encontro que colocou frente a frente o jogador mais velho e mais novo ainda presentes no quadro principal, Tsitsipas, de 20 anos, eliminou Federer, de 37, com os parciais de 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5), para grande delírio dos seus compatriotas que estavam na Rod Laver Arena, em Melbourne."Nada pode descrever este momento, sou o homem mais feliz à face da terra. O Roger é uma lenda do nosso desporto, ele mostrou um ténis tão bom ao longo dos últimos anos... Idolatrei-o desde que tinha 6 anos", disse o vencedor.