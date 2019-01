Roger Federer: «Estou desejoso que comece o torneio»

O Open da Austrália arrancou esta madrugada e alguns dos principais favoritos ao título entram em ação já nesta primeira jornada, como é o caso de Roger Federer, que pisa a Rod Laver Arena pela primeira vez em 2019 diante do usbeque Denis Istomin, por volta das 10 horas da manhã.O suíço de 37 anos, campeão da prova por seis vezes, duas das quais em 2017 e 2018, vai tentar este ano algo que nem ele conseguiu na história do torneio: vencê-lo por três vezes seguidas."Jamais pensei em ganhar os últimos dois torneios aqui; por isso vamos ver o que acontece esta temporada. Estou desejoso que isto comece, pois sinto-me muito confiante e a jogar bom ténis", admitiu Federer, que recordou ainda quando Istomin eliminou Novak Djokovic neste torneio, em 2017. "Todos nos lembramos que há dois anos venceu o Novak aqui", alertou o helvético, que entra muito pressionado em termos de ranking. Caso perca antes das meias-finais, Federer já sabe que vai sair... do top 5.Roger Federer também não evitou o tema do momento: o anúncio da retirada de Andy Murray, que hoje (8 horas) pode jogar o último encontro da sua carreira (ou pelo menos no Open da Austrália)."Infelizmente, foi o corpo do Andy Murray que tomou a decisão por ele. Devem ter sido dois anos muito complicados para ele, saber que não estava a 100 por cento para competir. Fiquei desapontado, triste e um pouco chocado com as notícias. Espero que ele possa terminar da melhor maneira possível em Wimbledon. Para nós, que partilhamos o topo com ele há tantos anos, é complicado. É um excelente rapaz", confessou.