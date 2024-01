Sabalenka bate Zheng e revalida título feminino no Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda do ranking mundial, revalidou este sábado o título do Open da Austrália, conquistando o seu segundo torneio do Grand Slam, ao bater na final a chinesa Zheng Qinwen, 15.ª.

Sabalenka, segunda cabeça de série em Melbourne, venceu Zheng, 12.ª, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou apenas uma hora e 16 minutos.

A bielorrussa, de 24 anos, arrebatou o 14.º título WTA da carreira, na terceira final de um torneio do 'Grand Slam', duas na Austrália (2023 e 2024) e uma no US Open (2023).