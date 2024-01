Sabalenka revalida título em Melbourne

Aryna Sabalenka, de 25 anos, conquistou o título do Australian Open pelo segundo ano consecutivo, ao fechar com chave de ouro uma quinzena perfeita, em que dominou toda a concorrência… sem perder qualquer set! É o segundo título de Grand Slam da carreira da bielorrussa, que chegou pelo menos às meias-finais dos últimos seis torneios Major.

Numa final que prometia mas não teve grande história, Sabalenka, n.º 2 do Mundo e que manterá essa posição, derrotou a chinesa Zheng Qinwen, 15.ª WTA e com entrada assegurada no top 10, por 6-3 e 6-2, num encontro resolvido em pouco mais de uma hora e no qual dominou por completo de início ao fim.

"Foram duas semanas incríveis e não conseguia imaginar-me novamente com este troféu mais uma vez e é um sentimento inacreditável, estou sem palavras", disse Sabalenka, que é a quarta tenista deste século a vencer dois títulos seguidos em Melbourne (singulares femininos) depois de Jennifer Capriati, Serena Williams e Victoria Azarenka, a compatriota que tinha sido a última, em 2012 e 2013.