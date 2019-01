Serena Williams eliminada do Open da Austrália

A norte-americana Serena Williams, atual 16.ª do ranking WTA, foi esta quarta-feira afastada nos quartos de final do Open da Austrália pela checa Carolina Pliskova, por 4-6, 6-4 e 5-7. Carolina Pliskova, atual oitava da hierarquia, precisou de duas horas e dez minutos para levar de vencida a recordista de triunfos em torneios do Grand Slam (23) e vencedora por seis vezes do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.A checa segue agora para as meias finais deste torneio, pela primeira vez na carreira, onde vai defrontar a jovem nipónica de 21 anos, Naomi Osaka. A japonesa qualificou-se para as meias finais ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina, sétima do ranking mundial, por 6-4 e 6-1 nos quartos de final.