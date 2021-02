Serena Williams passa 3.ª ronda do Open da Austrália ao vencer Anastasia Potapova

A tenista norte-americana Serena Williams passou a terceira ronda do Open da Austrália após vencer esta sexta-feira a russa Anastasia Potapova por 7-6 (5) e 6-2.

Serena Williams, de 39 anos, 11.ª do 'ranking' mundial e que ganhou sete dos seus 23 títulos do Grand Slam na Austrália, precisou de pouco mais de hora e meia para se impor face à russa de 19 anos e 101.ª do mundo.

Para chegar aos quartos de final, a antiga número um da classificação mundial vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, 7.ª no 'ranking' mundial.