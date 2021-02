Serena Williams vence Nina Stojanovic e segue para a terceira ronda do Open da Austrália

A norte-americana Serena Williams qualificou-se hoje para a terceira ronda do Open da Austrália ao vencer, em Melbourne, a sérvia Nina Stojanovic pelos parciais 6-3 e 6-0.

"Pressionou-me muito ao princípio e apesar do resultado jogou bem durante toda a partida. No segundo 'set' não pensei tanto e por isso joguei melhor", comentou Serena, 11.ª no 'ranking' mundial feminino, no final do jogo no Open da Austrália.

Serena dominou, do princípio ao fim, o encontro com Stojanovic.

A norte-americana segue assim para a terceira ronda do 'Grand Slam' onde vai defrontar a russa Anastasia Potapova.

Depois da vitória de hoje, a jogadora veterana de 39 anos fica a cinco jogos de igualar o recorde da australiana Margaret Court com 24 títulos do Grand Slam.