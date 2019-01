A tenista romena Simona Halep, número 1 do ranking WTA, ainda assustou ao perder o primeiro set frente à estónia Kaia Kanepi, mas qualificou-se para a 2.ª ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Finalista vencida da edição do ano passado, a romena acabou por superar a 71.ª da tabela WTA por 6-7 (2-7), 6-4 e 6-2, num embate que durou duas horas e 11 minutos.Na segunda eliminatória, Simona Halep, que em 2018 acabou com a 'seca' de títulos no Grand Slam ao vencer em Roland Garros, vai enfrentar a norte-americana Sofia Kenin, 37.ª da hierarquia. Sofia Kenin bateu na ronda inaugural a russa Veronika Kudermetova, 111.ª na tabela mundial e proveniente do torneio de qualificação, por 6-3, 3-6 e 7-5.