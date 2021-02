Sofia Kenin vence Madison Inglis e avança no Open da Austrália

A tenista Sofia Kenin passou e à segunda ronda do Open da Austrália, torneio que venceu no ano passado, ao derrotar a australiana Madison Inglis (133.ª do mundo) por 7-5 e 6-4.

Na segunda ronda, a norte-americana de 22 anos, 4.ª no 'ranking' mundial, vai enfrentar Anastasija Sevastova (53.ª) ou Kaia Kanepi (65.ª).

"O primeiro 'round', foi obviamente de nervosismo para mim", disse Kenin, que no ano passado garantiu o seu primeiro grande título no Open de França.

"Não fiquei muito satisfeita com a forma como joguei", mas "uma vitória é uma vitória", salientou.