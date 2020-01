Sofia Kenin vence número um mundial e garante lugar na final do Open da Austrália

A tenista norte-americana Sofia Kenin, 15.ª do ranking WTA classificou-se esta qiunta-feira para a final do Open da Austrália ao vencer a número um do mundo, Ashleigh Barty, por 7-6 (6) e 7-5.

Kenin, de 22 anos, vai enfrentar Garbine Muguruza, 32.ª jogadora mundial, ou Simona Halep, quarta do ranking WTA, que jogam ainda hoje o segundo encontro das meias finais do torneio australiano.

Esta é a primeira final de um Grand Slam que a tenista dos Estados Unidos vai disputar.