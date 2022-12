Venus Williams recebe convite aos 42 anos e como... 1007ª WTA

O apelido Williams continua a ter muito peso no ténis mundial, muito por culpa do que fez Serena nos courts durante três décadas. Mas a irmã é vista também como uma estrela da modalidade, ainda que tenha um palmarés menos rico.

Ao contrário de Serena, Venus Williams ainda não se retirou do ténis e foi agora premiada pelo seu passado na modalidade com um wild card para jogar, de 16 a 29 de janeiro, o quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.

Aos 42 anos e ocupando uma posição modesta no ranking mundial feminino, o 1007º lugar, Venus Williams voltará a pisar o palco de Melbourne Park, onde se estreou há 25 anos, então com apenas 16 anos, e onde chegou por duas vezes à final: em 2003 e 2017.

"Sempre fui muito bem tratada pelos australianos, estou por isso muito entusiasmada por voltar a competir no torneio e ficar com mais memórias bonitas", confessou a campeã de sete títulos no Grand Slam (cinco conquistados em Wimbledon e dois no US Open).

Já o diretor do Open da Austrália, Craig Tiley, explicou as razões pelas quais deu um wild card à norte-americana. "Venus não é apenas uma jogadora incrível e favorita dos fãs. Ela é também um exemplo e uma líder na nossa modalidade de várias maneiras. Estamos por isso muito satisfeitos por voltar a recebê-la no nosso torneio", disse.