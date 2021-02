Wawrinka derrotado por Martin Fucsovics na segunda ronda do Open da Austrália

O suíço Stan Wawrinka foi derrotado na segunda ronda do Open da Austrália pelo húngaro Martin Fucsovics, numa partida que durou quase quatro horas.

O húngaro, 55.º do 'ranking' mundial venceu, em Melbourne, o suíço Stan Wawrinka pelos parciais 7-5, 6-1, 4-6, 2-6 e 7-6(9), em três horas e 59 minutos.

"Sinto que estou a morrer, hoje está muito calor, mas estou muito feliz. Sabia que Stan ia voltar porque é muito forte. O mais importante é que me mantive mentalmente forte no último 'set'", disse Fucsovics.

No final do jogo, Wawrinka, 18.º na classificação mundial e vencedor em Melbourne Park na edição de 2014 do Open da Austrália, atravessou o campo para abraçar o rival.

Martin Fucsovics segue assim para a terceira ronda do 'grand slam' australiano onde vai defronttar o canadiano Milos Raonic, 14.º do 'ranking' mundial.