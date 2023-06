Alcaraz bate Shapovalov e apura-se para os 'oitavos' de Roland Garros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final de Roland Garros, ao vencer o canadiano Denis Shapovalov, 32.º da hierarquia, por 6-1, 6-4 e 6-2.

Alcaraz, de 20 anos, 'despachou' o embate da terceira ronda em duas horas e 12 minutos, impondo-se a Shapovalov, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam de 2023, onde tem como melhor resultado a chegada aos quartos de final no ano passado.

O espanhol, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2022, vai disputar nova presença nos 'quartos' frente ao italiano Lorenzo Musetti, 18.º do mundo, que eliminou o britânico Cameron Norrie, 13.º, por 6-1, 6-2 e 6-4.