O alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de série, qualificou-se este domingo para a segunda eliminatória do torneio de Roland Garros, segunda prova do 'Grand Slam', ao vencer o lituano Ricardas Berankis.Zverev, terceiro jogador mundial, superou sem qualquer dificuldade o 92.º da hierarquia em três 'sets', pelos parciais de 6-1, 6-1 e 6-2, em apenas uma hora e nove minutos.Na segunda ronda, o germânico, de 21 anos, vai defrontar o vencedor do embate de segunda-feira entre o checo Jiri Vesely, 29.º da tabela ATP, e o sérvio Dusan Lajovic, 68.º.

Autor: Lusa