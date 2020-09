Alexander Zverev bate Dennis Novak e segue para a segunda ronda de Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev, sexto cabeça de série, qualificou-se este domingo para a segunda ronda do torneio de Roland Garros, terceiro Grand Slam de 2020, ao impor-se ao austríaco Dennis Novak em três 'sets'.

Zverev, sétimo classificado do ranking mundial, que nunca passou dos quartos de final no torneio parisiense em terra batida, bateu Novak, 91.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 7-5, 6-2 e 6-4, após duas horas e sete minutos de confronto.

O alemão, finalista vencido do US Open há apenas duas semanas, vai defrontar na segunda ronda da prova o vencedor do encontro entre o francês Pierre-Hugues Herbert, número 78 do mundo, e o norte-americano Michael Mmoh, 177.º colocado do ranking masculino.