O tenista alemão Alexander Zverev, número três mundial, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do torneio de Roland Garros, a decorrer em Paris, mas viu-se forçado a disputar cinco sets com o sérvio Dusan Lajovic.Zverev precisou de quase três horas e meia para vencer o 60.º da classificação ATP, por 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 e 6-2, cabendo-lhe agora enfrentar o bósnio Damir Dzumhur, 29.º do ranking mundial, para tentar aceder aos oitavos de final do segundo torneio do Grand Slam da temporada.O germânico, de 21 anos, que venceu este ano o torneio de Munique e o Masters 1000 de Madrid e foi finalista do Masters 1000 de Roma, é um dos candidatos a contrariar o domínio do espanhol Rafael Nadal na terra batida parisiense. O seu melhor resultado num major é a presença nos oitavos de final de Wimbledon, em 2017.

Autor: Lusa