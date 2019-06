Numa final feminina sem grande história e de sentido único, Ashleigh Barty alcançou o seu primeiro título individual do 'Grand Slam', ao bater a jovem checa Marketa Vondrousova (38.ª WTA), de 19 anos, em dois rápidos 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-3, ao cabo de uma hora e dez minutos.A australiana e 8.º classificada da hierarquia WTA, que venceu o US Open em pares em 2018, é assim a nova campeã de Roland Garros, sucedendo à romena Simona Halep, e a 9.ª jogadora diferente a vencer nos últimos 10 torneios do Grand Slam.Graças ao triunfo de hoje, Ashleigh Barty, de 23 anos, tornou-se ainda na primeira tenista australiana a vencer um 'major', desde Samantha Stosur no US Open em 2011, e vai ascender ao segundo lugar do 'ranking' mundial.