Barbora Krejcíkova conquista Roland Garros

A tenista checa Barbora Krejcíková, 33.ª cotada na hierarquia feminina, conquistou este sábado o torneio de Roland Garros, ao bater numa final a três sets a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Num duelo decisivo com praticamente duas horas de duração, a tenista de 25 anos superou a 31.ª cabeça de série, que ocupa a 32.ª posição WTA, com parciais de 6-1, 2-6 e 6-4.





Este foi o primeiro título do Grand Slam para Krejcíková, uma tenista que tinha como melhor resultado num Major a 4.ª ronda alcançada precisamente no torneio parisiense no ano passado. Contas feitas, este é apenas o segundo torneio que a checa consegue no circuito profissional, depois de também este ano ter ganho em Estrasburgo. Note-se, por fim, que Krejcíková ainda pode conquistar mais um título em Roland Garros este ano, já que estará presente, no domingo, na final de pares, onde ao lado de Katerina Siniaková irá enfrentar a dupla composta por Iga Swiatek e Bethanie Mattek-Sands.