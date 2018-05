A dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda cabeça de série, seguiu esta quarta-feira sem dificuldades para a terceira do torneio de ténis de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que decorre em Paris.Wozniacki não encontrou grandes dificuldades para superar a espanhola Georgina Garcia-Perez, número 219 da hierarquia mundial, vencendo pelos parciais de 6-1 e 6-0, em apenas 54 minutos.Na próxima ronda, Wozniacki vai defrontar a vencedora do embate entre as francesas Alize Cornet, 32.ª pré-designada, e Pauline Parmentier.

Autor: Lusa